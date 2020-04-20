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Meclis'in açılışının 100'üncü yılına özel video yayınlandı

Başkanı , Twitter'daki hesabında 'Milli Mücadelenin ve Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılı kutlu olsun' mesajına yer vererek hazırlanan videoyu paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 19:13 ABONE OL
Meclis'in açılışının 100'üncü yılına özel video yayınlandı

Videoda, 'İstiklal ve hürriyet için savaşta ve barışta, milletimize duyduğumuz inançla aynı çatının altında, coşku, gurur ve umutla milli değerlerimizden güç alarak değişimden gelen gücümüzle milli irade yolunda güçlü Türkiye için nice 100 yıllara' sözleri eşliğinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eski cumhurbaşkanları İsmet İnönü, Turgut Özal, Süleyman Demirel, eski başbakanlardan Adnan Menderes, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları yer aldı.

Meclis'in açılışının 100'üncü yılına özel video yayınlandı | Video

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, paylaşımını, 'Coşkunu evde yaşa' ve 'TBMM 100 yaşında' sloganıyla etiketledi.

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Meclis'in açılışının 100'üncü yılına özel video yayınlandı
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