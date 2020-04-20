MHP Genel Başkanı Bahçeli'den son dakika açıklaması

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"İNANIYORUM Kİ TÜRKİYE CORONAVİRÜSÜ YENECEKTİR"

İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır. Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır.

"İNFAZ YASASINA FETÖ VE PKK'NIN ALINMAMASI CHP'Yİ ÇILDIRTTI"

TBMM'de geçen hafta kabul edilen İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifakının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsranı göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların İnfaz Düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir.

"KRİZ SEVİCİLER HÜSRANA UĞRAYACAK"

Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır. CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.