O açılışın ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Şehir Hastanesi paylaşımı

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanelerinin Türkiye'nin sağlık sistemine güç kattığını söyledi.

Erdoğan, bu açılışın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Dünyanın Koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir. Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun."