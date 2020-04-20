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O açılışın ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşımı

açılış töreninde çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı , videokonferans ile katıldığı toplantı sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Dünyanın Koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir. Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 16:23 ABONE OL
O açılışın ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Şehir Hastanesi paylaşımı

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanelerinin Türkiye'nin sağlık sistemine güç kattığını söyledi.

Erdoğan, bu açılışın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"Dünyanın Koronavirüs salgınıyla adeta kavrulduğu günlerde Şehir Hastanelerimizi açıyor olmamız oldukça önemlidir. Bugün ilk etabını hizmete aldığımız Başakşehir Şehir Hastanemiz Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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O açılışın ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Şehir Hastanesi paylaşımı
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