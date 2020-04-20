Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor?

hangi illerde olacak? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor?

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, sosyal izolasyonun devamı ve teması en aza indirmek için dört günlük 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde sokağa çıkma yasağının olacağını belirtti. Bu noktada, ' hangi illerde olacak?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Zira, dört günlük sokağa çıkma yasağının olacağı illerde yaşayan vatandaşlar bir an önce alışveriş yaparak eksiklerini gidermek istiyor. Peki, 23, 24, 25, 26 Nisan 2020 ? İşte, bilgiler...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 01:40 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor?

Başkan Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan 2020 tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Yaşanan bu gelişme üzerine, dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller merak konusu oldu. Zira, bu iller hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar 'Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, dört günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, o iller!

23-24-25-26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

İçişleri Bakanlığı tarafından dört günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı ve kısıtlamanın olacağı iller belirtildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz

  • Adana,
  • Ankara,
  • Antalya,
  • Aydın,
  • Balıkesir,
  • Bursa,
  • Denizli,
  • Diyarbakır,
  • Erzurum,
  • Eskişehir,
  • Gaziantep,
  • Hatay,
  • İstanbul,
  • İzmir,
  • Kahramanmaraş,
  • Kayseri,
  • Kocaeli,
  • Konya,
  • Malatya,
  • Manisa,
  • Mardin,
  • Mersin,
  • Muğla,
  • Ordu,
  • Sakarya,
  • Samsun,
  • Şanlıurfa,
  • Tekirdağ,
  • Trabzon,
  • Van,
  • Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
Son Dakika Haberi! Market ve Bakkal çalışma saatleri: 23, 24, 25, 26 Nisan'da market ve bakkalar açık mı, hangi saatlerde açık olacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA