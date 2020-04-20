Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 23-24-25-26 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor?

Başkan Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan 2020 tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Yaşanan bu gelişme üzerine, dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller merak konusu oldu. Zira, bu iller hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar 'Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?' sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, dört günlük sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, o iller!

23-24-25-26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

İçişleri Bakanlığı tarafından dört günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlandı ve kısıtlamanın olacağı iller belirtildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi;

22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz

Adana,

Ankara,

Antalya,

Aydın,

Balıkesir,

Bursa,

Denizli,

Diyarbakır,

Erzurum,

Eskişehir,

Gaziantep,

Hatay,

İstanbul,

İzmir,

Kahramanmaraş,

Kayseri,

Kocaeli,

Konya,

Malatya,

Manisa,

Mardin,

Mersin,

Muğla,

Ordu,

Sakarya,

Samsun,

Şanlıurfa,

Tekirdağ,

Trabzon,

Van,

Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

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