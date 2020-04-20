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Son dakika... 'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerine ateş açılması sonucu iki asker yaralandı. Balıkesir Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir" denildi. Yaralanan askerlerimizin ikisinin de uzman çavuş olduğu belirtildi. İşte çarpıcı olayla ilgili ayrıntılar

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.4.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:56 ABONE OL
Son dakika... Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Edinilen son dakika bilgisine göre, Kadıköy Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi etrafında uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda iki uzman çavuş yaralandı, ateş açtıkları iddia edilen A.T. ve M.D. ile beraberindeki iki kişi araçla kaçtı. Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliler, polis ekiplerince garaj kavşağında yakalandı.

SON DAKİKA: YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralı uzman çavuşların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada "Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yaralanan iki uzman çavuşumuzun da sağlık durumları iyiye doğru gitmektedir." ifadesi kullanıldı.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

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Son dakika... Balıkesir'de jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı
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