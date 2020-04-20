SON DAKİKA! Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez'in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez hayata veda etti. Sıdıka Görmez'in ölüm haberini, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başkanım, Telekonferansa katılayım ama #Covid_19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum" demişti. Hocam, Allah rahmet etsin Validenize. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun.

MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

1959 yılında Gaziantep'te doğdu. İlköğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 1987 yılında mezun oldu.

Kırıkkale'de Kuran kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulunan Prof. Dr. Görmez, 1994 yılında da "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi.

Söz konusu doktora çalışması, 1996'da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı. 1995-1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi.

Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Görmez, 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu.

1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi.

Prof. Dr. Görmez, 13 Ağustos 2003'te Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Yayınlanmış eserleri bulunan Görmez, evli ve üç çocuk babası.

2010 yılında Ali Bardakoğlu'nun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenmişti.

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