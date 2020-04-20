Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlar Kurulu toplantısında üç formül masada: 4 gün sokağa çıkma yasağı ihtimali...

haberi: 23 Nisan'da olacak mı? Bakanlar Kurulu toplantısında üç formül masada: 4 gün sokağa çıkma yasağı ihtimali...

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenileri eklenirken gelişmeleri de yaşanıyor. Bilindiği gibi güzel havanın insanları etkilemesinin önüne geçmek için geçen haftadan beri hafta sonları kararı alınmıştı. Peki 23 Nisan'da da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Mübarek Ramazan ayında ilk oruçlar Cuma günü tutulacak. Toplu halde dışarı çıkmayı önlemek ve izolasyonu sağlamak adına dört günlük sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Eğer 4 günlük yasak ilan edilirse İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa gibi illerin de olduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe, 24 Nisan Cuma, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar sokağa çıkmak yasak olacak; işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.4.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 09:47 ABONE OL
Son dakika haberi: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlar Kurulu toplantısında üç formül masada: 4 gün sokağa çıkma yasağı ihtimali...

Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor! Toplantı sonrasında alınacak kararları tüm ulus tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kabine toplantısındaki kritik maddeler arasında 23 Nisan'da olup olmaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaparak alınan kararları açıklayacak. 23-24-25-26 Nisan tarihlerinin Ramazan öncesine denk gelmesi nedeniyle marketlerde yığılma olabileceği ihtimali yüzünden sokağa çıkma yasağı durumuna sıcak bakılmıyor. Son dakika bilgisine göre ikinci formül ise 23 - 24 Nisan'da yoğunluğu azaltmak amacıyla sadece marketlerin ve fırınların açık olması; diğer işyerlerin kapalı olması. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: 23 Nisan nasıl kutlanacak? İşte 23 Nisan için masadaki 3 formül... | Video

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlar Kurulu toplantısında üç formül masada: 4 gün sokağa çıkma yasağı ihtimali...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA