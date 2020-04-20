Son dakika haberi: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlar Kurulu toplantısında üç formül masada: 4 gün sokağa çıkma yasağı ihtimali...

Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor! Toplantı sonrasında alınacak son dakika kararları tüm ulus tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kabine toplantısındaki kritik maddeler arasında 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaparak alınan kararları açıklayacak. 23-24-25-26 Nisan tarihlerinin Ramazan öncesine denk gelmesi nedeniyle marketlerde yığılma olabileceği ihtimali yüzünden sokağa çıkma yasağı durumuna sıcak bakılmıyor. Son dakika bilgisine göre ikinci formül ise 23 - 24 Nisan'da yoğunluğu azaltmak amacıyla sadece marketlerin ve fırınların açık olması; diğer işyerlerin kapalı olması. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika: 23 Nisan nasıl kutlanacak? İşte 23 Nisan için masadaki 3 formül... | Video