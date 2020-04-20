Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki son coronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan duyurduğu paylaşıma göre Türkiye'de bugün 4674 yeni vaka tespit edildi, 123 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." dedi.

"TEDBİRLERE GÖSTERDİĞİMİZ ÖZEN MEYVELERİNİ VERİYOR"

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadesini kullandı.

"KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün önce gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısında Türkiye'nin ilaç tedavisi sayesinde başarı elde ettiğini söylemişti. Bakan Koca, "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük." ifadelerini kullanmıştı.