Son dakika: İçişleri'nden belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e yönelik silahlı saldırı ile ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'e yönelik düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Şenel ve eşi Fatma Şenel'e geçmiş olsun dilekleri iletilirken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi. Burdur Valiliği'nin de süreci takip ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

NE OLMUŞTU?

Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

VALİLİK: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Valilik'ten yapılan açıklamada, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.