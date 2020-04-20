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Son dakika: Başkanı 'tan yurt dışındaki öğrenci ve akademisyenerle ilgili önemli açıklama!

Başkanı Prof. Dr. , yurt dışında bulunan ve 'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrenciler ile ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı. Saraç, "Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin, ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmeleri önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:03 ABONE OL
Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan yurt dışındaki öğrenci ve akademisyenerle ilgili önemli açıklama!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerin, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarla iletişime geçmelerini, Dışişleri Bakanlığının web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmelerini istedi.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'ye dönüşlerine ilişkin Dışişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar doğrultusunda 72 ülkeden 105 sefer planlandığını hatırlattı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç paylaşımında, "Yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerimizin, ilgili büyükelçilik/başkonsolosluklar ile iletişime geçmeleri ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın kurumsal web sayfası ve sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip etmeleri önem taşımaktadır." duyurusunu yaptı.

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Son dakika: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan yurt dışındaki öğrenci ve akademisyenerle ilgili önemli açıklama!
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