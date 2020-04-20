‘Uçakla getirildik, otele yerleştirildik’

Kuveytve Irak'tan özel uçakla Kayseri'ye getirilerek karantinaya alınan işçilerin Melikgazi Yurt Müdürlüğü'ndeki karantinaları devam ediyor. İşçiler, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yurttaki bir vatandaş, "Cumhurreisimiz seni çok seviyorum. Bizi uçakla getirdin buraya, 5 yıldızlı beklerken, 10 yıldızlı otel geldi. Allah razı olsun. Kayseri'ye sonsuz teşekkürler" dedi. Öte yandan Yunanistan'da karantinaya alınan 'El Venizelos' isimli yolcu gemideki 152 Türk, İpsala Sınır Kapısı(ndan yurda getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Tekirdağ ve Çanakkale'deki yurtlarda karantinaya alındı. Bu arada tedbirler çerçevesinde Malta'dan getirilen 104 vatandaş Kars, KKTC'den getirilen 189 vatandaş da Ağrı'daki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.