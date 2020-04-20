Yük taşımak için izin aldı, zehir sevkiyatında yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'na bağlı Narkotik Polisleri, sokağa çıkma yasağında yük taşımak için izin alan TIR şoförü Latif Ş.'nin kullandığı aracı Osmaniye girişinde durdurdu.



Osmaniye Polisi, Batman'dan Konya'ya giden ve izin belgesini gösteren Latif Ş.'ye "Aracınızda herhangi bir suç unsuru var mı?" sorusunu yöneltti.

Osmaniye'de yük taşımak için izin alan TIR şoförü zehir sevkiyatı yaparken böyle yakalandı | Video



NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPINCA...



Latif Ş. ise polislere "Yok" cevabını verdi. Polisler Latif Ş.'nin hareketlerinden şüphelenince aracında arama yaptı. Özel eğitimli ve hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Poyraz da araçta arama yaptı ve şoför koltuğunun arka bölümündeki yatağın altına tepki verdi.



O noktada bulunan siyah bir poşetin içerisinde üç kilo 600 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen şüpheli Latif Ş. gözaltına alındı ve çevresi mercek altına alındı. Latif Ş. adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalar ve uyuşturucu maddelerin bulunma anları polis kameralarına böyle yansıdı.