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AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek

AK Partili 291 milletvekili, 'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon 325 bin lira destek verdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 17:54 ABONE OL
AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, kampanyaya destek veren milletvekillerine teşekkür etti.

Bostancı, "Böyle zamanlarda bir yandan zorlukla mücadele için toplum yeniden organize olur, diğer yandan da millet olmanın gereği dayanışma ve yardımlaşma öne çıkartılır. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde milli dayanışmayı hayata geçirmenin anlamlı bir parçası olarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmış ve anılan hesapta kısa zamanda büyük miktarlarda kaynak toplanmıştır. Aynı şekilde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, AK Parti grubu olarak da bu dayanışmaya katkı vermek amacıyla milletvekillerimizce de bir kampanya düzenlenmesi talimatını vermiştir" dedi.

Bostancı, 30 Mart'ta başlatılan kampanyada toplanan 7 milyon 325 bin liranın kampanya hesabına bugün yatırıldığını açıkladı.

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AK Partili vekillerden kampanyaya, 7 milyon 325 bin lira destek
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