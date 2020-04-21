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’daki Türk vatandaşları ’ya getirildi

Son dakika gelen bilgilere göre ’dan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Hava Yolları’na () ait uçakla - Havalimanı’na getirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 08:27 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 08:27 ABONE OL
Almanya’daki Türk vatandaşları Ordu’ya getirildi

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Almanya'da bulunan 210 Türk vatandaşı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan THY'ye ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, AFAD ve sağlık ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uçaktan indirildi.

BAGAJLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Yolculara ait bagajları da uçaktan indirildikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar, Giresun'a gönderilerek, karantina yurduna yerleştirildi. Vatandaşların 14 gün boyunca yurtlarda kalacağı belirtildi.

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Almanya’daki Türk vatandaşları Ordu’ya getirildi
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