Son dakika: Angela Merkel gevşeme kararlarından endişeli: Sonuçlarını 2 hafta sonra göreceğiz...

Koronavirüs ile mücadelede başarılı olan sayılı Avrupa ülkelerinden olan Almanya'da pazartesi gününden itibaren bazı gevşetmeler yapıldı. 800 metreye kadar olan dükkanların açılmasına izin verilirken, ülkeden dün hayatın normale dönmeye başladığına dair görüntüler gelmeye başladı. Ancak Başbakan Angela Merkel, tedbiri elden bırakmak istemiyor. Muhalefetin daha fazla gevşeme talebine oldukça sert yanıt veren Merkel, Bakan Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni açıklamalarda bulundu. Başbakan Merkel, "Yaptığımız gevşetmenin neticelerini iki hafta sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

MERKEL: DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ

Almanya Şansölyesi Merkel, ülkenin diğer ülkelere nispeten daha iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Mücadelede daha yolun başındayız. Dağın zirvesine ulaşmamıza daha yolumuz var. İyileşme konusunda ulaştığımız rakamlar aldatıcı olabilir" diye konuştu.

Merkel, aşırı gevşeme olur ve kötü sonuçlar olursa önlemlerin yeniden en sert şekilde yürürlüğe konulacağını da söyledi.