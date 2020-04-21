Bakan Çavuşoğlu, yurt dışı temsilcileriyle Kovid-19'un etkilerini değerlendirdi

Çavuşoğlu, Bakanlık bünyesindeki yurt dışı temsilcileriyle görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Batı Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki temsilcilerle Kovid-19'un etkilerini ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu zorlu süreçte fedakarca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesinde, ayrıca yurt dışındaki Türk vatandaşlarının durumu ve ihtiyaçları, Bakanlık personelinin sağlığı ile bu ülkelerde Kovid-19'a ilişkin son durum değerlendirildi.

Çavuşoğlu'nun yurt dışındaki diğer büyükelçi ve daimi temsilcilerle video konferans görüşmelerini sürdüreceği belirtildi.