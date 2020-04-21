Belediyeler Ramazan’a hazır

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında planlanan iftar programları iptal olurken, iftar çadırları da kurulmayacak. Yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bir çok belediye, erzak ve alışveriş kartı dağıtıyor. Çekmeköy Belediyesi, sosyal yardıma kayıtlı ailelere bin 500 adet Ramazan kolisi teslim etti. Sıcak yemek hizmeti de Ramazan boyunca günde 2 öğün olarak verilmeye devam edecek. Sancaktepe ise aşevi yardımı yanında, sevgi mağazasından giyim yardımı, medikal yardımlar yapacak. Üsküdar Belediyesi, 20 bin aileye alışveriş kartı dağıtımına başladı. Beykoz Belediyesi de gıda ve hijyen paketinden oluşan kolilerini kapıdan teslim ediyor.