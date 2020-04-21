Dünya alkışlıyor, Cumhuriyet karalıyor!

Dünyaya koornavirüsü ilk olarak Çin'in Wuhan şehrinde 8 Aralık 2019'da görülmüştü. Tüm dünyaya hızla yayılan Kovid-19 hastalığı Türkiye Cumhuriyet Devleti tarafından önemsendi. Ve henüz ülkemize Kovid-19 hastalığı gelmeden gerekli tedbirler alınmaya başlandı. Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ardından da alınan tedbirlere yenileri eklendi. Birçok Avrupa ülkesinden daha öncelikli önlemler alan Türkiye, dünya ülkelerine de örnek oldu.

CUMHURİYET GAZETESİ'DEN KORONAVİRÜS FIRSATÇILIĞI

Cumhuriyet Gazetesi ise bugünkü manşetinde "Bu tabloya sevinemedik" manşetiyle yayınlandı. Gazete haberinde salgına karşı etkin tedbirlerin bir türlü devreye sokulmadığı Türkiye'de virüs bulaşan kişi sayısının Çin'i geçtiği iddia etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 İzleme Grubu'nda yer alan Prof. Dr. Özlem Kurt Azap'ın görüşleri haberde yer aldı.

Ancak Çin'in koronavirüs salgınının başladığını söylediği tarihten öncesinde koronavirüs salgının Çin'de yaşandığı bilgisi dünya çapında tartışılırken, Cumhuriyet Gazetesi bunu görmek yerine siyasi emelleri için koronavirüs fırsatçılığına soyundu.

Türkiye'de salgına karşı gerekli tedbirler alınmasına rağmen ülkeyi zor durumda bırakmak ve karalamak adına yaklaşımlar içerisine girdi. Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ya da dünya çapında takdir toplandığına dair hiçbir bilgi vermedi. Hatta Şehir Hastaneleri'nin koronavirüs salgını esnasında ne kadar işe yaradığına ve sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin dünya çapında en iyi konumda olan ülkelerden olduğuna değinilmedi.

DÜNYA ÜLKELERİ TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ

Çin'deki ölüm oranlarının ya da salgın sayısının gizlendiği yönünde iddialar dünya kamuoyunda tartışılırken, bazı muhalif kesimlerim sırf Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve başındaki devlet adamlarını zor durumda bırakma istedikleri için koronavirüsü siyasi emellerine alet etmek için yarıştıkları anlaşıldı. Türkiye genelinde koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler, yıllar içerisinde yapılan sağlık hizmetleri muhalif kesimler tarafından bilinçli bir şekilde görmezden gelindi. Dünya ülkeleri ise Türkiye'nin aldığı önlemleri ve tedbirleri överek anlatıyor.

SÜPERGÜÇ MASKE BİLE BULAMAZKEN TÜRKİYE ÜCRETSİZ DAĞITTI

Sosyal medya kullanıcıları Cumhuriyet'in manşetine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yuh artık!" diye tepki gösterdi. Gökhan Kahraman isimli sosyal medya kullanıcısı, "NATO Türkiye'yi takdir etti. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'yi dünyaya örnek gösterip teşekkür etti. Daha dün Avrupa'nın en büyük ve en son gelişmiş teknolojisiyle donatılmış Şehir hastanesi açıldı. Avrupa'da solunum cihazı yetersiz olduğu için, gençlere takılıp, yaşlılar ölüme terk edilirken, Türkiye Yerli ve Milli yoğun bakım solunum cihazı üretip kullanmaya başladı. Süper güç ABD ve Avrupa ülkeleri maske dahi bulamazken, Türkiye ücretsiz maske dağıtıyor. 94 Ülke Türkiye'den yardım istiyor. Cumhuriyet Gazetesi ise "Sevinemedik, Yeterli önlem alınmadı, Çin'i geride bıraktık." manşetiyle çıkıyor. Bunlar... Mutlu olmaları yasaklanmış, lanetli bir kavim gibiler" dedi.

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