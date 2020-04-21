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ve 'den yurda dönenler, 'da yurduna yerleştirildi

Son dakika gelen bilgilere göre  ve 'den yurda dönen 38 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 06:51 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 06:53 ABONE OL
Filistin ve İsrail'den yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi

Yurt dışında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Filistin ve İsrail'den yurda dönen 38 Türk vatandaşı Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanında, sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından minibüslerle Gölbaşı'nda bulunan KYK yurduna götürüldü.

ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜP KAYITLARI YAPILDI

Yurda getirilen 38 vatandaşının, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Yurtta 14 günlük karantina kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.

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Filistin ve İsrail'den yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi
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