Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hainler bombayı bisküvi kutusuna yerleştirmiş

Hainler bombayı bisküvi kutusuna yerleştirmiş

Mardin'in ilçesinde güvenlik güçleri, İpek Yolu üzerinde bir menfezde yaptıkları aramada bölücü terör örgütü 'nın saldırılarda kullanacağı patlayıcı ve mühimmat ele geçirdi. Patlayıcılardan ikisinin bisküvi kutusuna yerleştirilmesi dikkat çekti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 10:03 ABONE OL
Hainler bombayı bisküvi kutusuna yerleştirmiş

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, Mardin il Emniyet Müdürlüğüne bağlı istihbarat ve operasyonel birimler ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İpek Yolu üzerinde bir menfezde arama yapıldı. Aramada, terör örgütü PKK'nın eylemlerinde kullanacağı silah ve patlayıcı maddeleri ile Nusaybin'in muhtelif yerlerinde saldırıya hazır halde bulundurduğu bilgisi doğrultusunda İpek Yolu üzerinde bulunan menfezlerde yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda, valiz içerisinde gizlenmiş, 1 adet 750 gram civarında araç altı patlayıcısı, 2 adet bisküvi kutusu içerisinde 250 gram civarında el yapımı patlayıcı maddesi PETN, 1 adet Irak menşeli 9 milimetre çapında tabanca, 24 adet fişek, 3 adet şarjör, 1 adet tabanca susturucusu ve 6 adet el yapımı patlayıcı kapsülü ele geçirildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Bu gurur hepimizin Türkiyem

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Hainler bombayı bisküvi kutusuna yerleştirmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA