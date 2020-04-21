İftar sofrası kurulmayacak, gıda paketi dağıtılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2020 yılı Ramazan ayı temasını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Erbaş, 23 Nisan Perşembe akşamı kılınacak teravih namazının ardından 24 Nisan Cuma günü tutulacak ilk oruç ile Ramazan ayına girilmiş olacağını söyleyerek, bu yılın temasını da "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" olarak belirlediklerini kaydetti.İnsanlığın, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorunda olduğunu söyleyen Erbaş, modern zamanlarda insanlığın vahim bir hata olarak sorumluluklarını unutur hala geldiğine dikkati çekerek, "İnsanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır" ifadelerine yer verdi. Ramazan öncesi kan bağışına davet eden Erbaş, Diyanet TV'de programların, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri dikkate alarak planladıklarını ifade etti. Başkan Erbaş, Diyanet TV aracılığıyla 30 farklı hafız tarafından tilavet yapılacağını kaydetti.Erbaş, iftar sofraları kurmak yerine; iftar ve yardım paketleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını, Diyanet Vakfı'na yapılan bağışlarla kesilen adak kurban etlerini dağıtarak 152 bin 500 aileye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.Camilerde teravih namazı kılınıp kılınmayacağına yönelik soruyu da cevaplayan Başkan Erbaş, "Teravih namazlarını bu Ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir" dedi.