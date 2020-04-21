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'dan gelen Türk vatandaşlarından "En büyük " mesajı

'da bulunan 93 Türk vatandaşı corona virüs salgını nedeniyle Samsun'a getirildi. Karayoluyla Tokat'ta götürülen vatandaşların, otobüslerinin önüne "En büyük " yazılı pankart asıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:43 ABONE OL
İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından En büyük Türkiye mesajı

Uçakta bulunan 93 Türk vatandaşı, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı ve ateşi yüksek çıkan bazı kişiler, ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Vatandaşlar, ellerinde bulunan "En büyük Türkiye" yazılı pankartla poz verdi. Pankartı otobüsün ön camına yerleştiren vatandaşlar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Tokat?ta bulunan yurda yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacakları öğrenildi.

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İspanya'dan gelen Türk vatandaşlarından "En büyük Türkiye" mesajı
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