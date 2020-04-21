KIYAMDER; koronavürüs sürecinde Kızılay'a destek için sahaya indi. Dernek üyeleri İstanbul'daki üç noktada kan bağışında bulundu.



KIZILAY'A 738 ÜNİTE KAN TOPLANDI

Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) üyeleri; Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izinle hayat kurtarmak için sokağa çıktı. Gaziosmanpaşa, Şirinevler ve Levent Bosna Parkı'nda kurulan çadırlarda dernek üyeleri toplamda 738 ünite kan vererek birçok hastaya şifa olma yolunda büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

KIYAMDER’den Kızılay’a anlamlı destek | Video

DEMİR: "KIZILAY'IN HİLALİ BİZİM. BİZ BU HİLALE SAHİP ÇIKIYORUZ"

KIYAMDER Başkanı Emir Demir, Kızılay'ın kan bağışındaki azalmaya dikkat çektiğini, derneklerin de söz konusu çağrıya sessiz kalmadığını söyledi.

Emir Demir, şunları söyledi:

"Nasıl ki 15 Temmuz akşamı vatanı koruduysak şimdi de KIYAMDER olarak yine vatanımız için her türlü desteğe hazır olduğumuzu gösterdik. Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle insanların sokağa çıkamadığı bir dönemde hatta kan vermeye korktuğu bu zamanda bizler sessiz kalamadık. KIYAMDER, devletinin ve milletinin her daim yanındadır. Rabbim bu günlerde ülkemizin yardımcısı olsun. Devlet-millet el ele şuan sağlık çalışanlarımız ön cephede büyük bir savaş veriyorlar bizler de onlara dua ediyoruz. Kızılay'ın hilali bizim. Biz bu hilale sahip çıkıyoruz."

KIYAMDER Başkanı Emin Demir: "Biz bu hilale sahip çıkıyoruz" | Video

KISACIK: "EKMEK ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKAN TÜM BAĞIŞÇILARIMIZI VE SAĞLIKLI HER BİR VATANDAŞIMIZI KAN VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışındaki azalmaya dikkati çekmişti.

Kısacık, koranavirüs salgınından önce Türkiye'de günlük 9 bin ünite kan bağışlandığını hatırlatarak, "Salgın ülkemizde yaygınlaşınca bu sayı 2 bin üniteye kadar düştü. Şu anki kan stokumuz 41 bine kadar geriledi. Şu anda stoktan tüketiyoruz" demişti.

Erdoğan Kısacık, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etmişti:

"Hastanelerde sadece koronavirüse yakalanmış hasta yatmıyor. Lösemi hastalarımız var, doğum yapacak anne adaylarımız ve trafik kazası geçirmiş veya acilen ameliyata girmek zorunda çok sayıda kişi var. Bunlar için sürekli kan tüketiliyor. Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz."