Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan son dakika immun plazma tedavisi açıklaması: 14'üncü günde vermeleri çok önemli

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık A Haber canlı yayınında immun plazma tedavisini değerlendirdi. Kınık, "Şu an itibarıyla 300 iyileşen kişi immun plazmalarını bağışladı. İyileşen hasta sayımız geometrik olarak artıyor. İmmun plazma bağış artışlarını da geometrik artış şeklinde göreceğiz. Neredeyse iyileşenlerin tamamı immun plazmalarını bağışlıyor." dedi.

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"600 ML'YE KADAR ALABİLİYORUZ"

Kınık, Sağlık Bakanlığı'nın kendileri ile tek tek verileri paylaştığını belirterek, "Bazı merkezlerimizde 600 ML alabiliyoruz. Covid-19'a yakalanı iyileştiğinin teyit edilmesi gerekiyor. Alınan sülüntülerin negatif çıkması gerekiyor. 18-60 yaş arasında bulaşıcı hastalığı olmayan, sağlıklı bireylerden kanın sıvı kısmını alıyoruz. Birer hafta ara ile alabiliyoruz. 3 kez verebiliyorlar. Hiçbir şekilde kendilerine zararları yok. Onlar virüsleri yendiler, virüsü vücutları tanıyor. Artık kendi antikorunu üretebiliyorlar" diye konuştu.

"14'ÜNCÜ GÜNDE VERİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

İmmun plazma bağışına dair dikkat çeken ifadeler kullanan Kınık, "14'üncü günde vermeleri çok önemli. 14'üncü günde antikor miktarı pik seviyede oluyor. Sonra birer hafta ara ile yine 400 ML olarak alabiliyoruz. Pandemi hastanelerine gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

"ÖLÜMLERİ YAVAŞLATABİLECEĞİ CİDDİ ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLÜYOR"

Klinik kullanımda kronik hastalıkları olanların kötüleşmeye başladıklarında verilmeye başlamasının daha verimli olduğunun bazı yayınlarda yer aldığını ifade eden Kınık, "Ölüm konusunu yavaşlatabileceği ciddi şekilde öngörülüyor. Türkiye dünyadan daha iyi yönetiyor bu uygulamayı." dedi.

"SOSYAL MEDYADAN BİREYSEL BAĞIŞÇI ARANMASINA GEREK YOK"

İlk vaka ile birlikte altyapı çalışmalarına ve algoritma çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kınık, "Sosyal medyada paylaşımlara, hasta yakınlarının çırpınmasına gerek yok. Onları anlıyoruz ama bireysel bağışçı aranmasına gerek yok. Bütün bilgiler ve altyapılar bizde var. Biz bağışçıların kimler olabileceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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