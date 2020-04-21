Kriz seviciler hüsrana uğrayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kovid-19 Salgınına Karşı Alınan Tedbirler ve Bu Kapsamdaki Siyasi Gelişmeler" hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kovid-19'a karşı hükümet bütün imkan ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı'nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır" dedi. Bahçeli açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır. CHP, Kovid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır.TBMM'de geçen hafta kabul edilen İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifakının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsranı göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların İnfaz Düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir.İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır. En az hasarla bu süreç atlatılacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır. ANKARA