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Meclis Başkanı Şentop, 'nin "Ev Yapımı" dizisine konuk olacak

TBMM Başkanı , 'nin "Ev Yapımı" dizisine konuk olacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında setlere ara verilmesinin ardından TRT 1'de izleyiciyle buluşan dizi, Meclis'in 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ekrana taşıyacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:23 ABONE OL
Meclis Başkanı Şentop, TRT'nin Ev Yapımı dizisine konuk olacak

Meclis Başkanı Şentop, yapımın oyuncularından Şoray Uzun'un oğlu Selim Can ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirecek ve çocukların bayramını kutlayacak.

Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan, oyuncuların kendi evlerinde ve tamamen kendi imkanlarıyla çektikleri "Ev Yapımı" perşembe akşamları TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

Seksenler dizisinden tanınan oyuncuların aile fertlerini de set ekibine dahil ederek kaydettiği görüntülerle hazırlanan dizi, insanların evlerinde daha çok vakit geçirdikleri bugünlerde izleyicilerin yüzünü güldürüyor.

İlk bölümü 9 Nisan'da yayınlanan dizinin ekibinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Berat Yenilmez, Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un da arasında bulunduğu isimler yer alıyor.

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Meclis Başkanı Şentop, TRT'nin "Ev Yapımı" dizisine konuk olacak
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