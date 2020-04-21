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’in acı günü

Giriş Tarihi: 21.4.2020 ABONE OL
Mehmet Görmez’in acı günü
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıddika Görmez, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Varlık sebebim annem Sıddika Görmez bugün rabbimin rahmetine ermiştir" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da"Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızın muhterem annesi Sıddika Görmez'e Rabbimden rahmet; hocamıza ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" mesajını paylaştı.
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Mehmet Görmez’in acı günü
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