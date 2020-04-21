Minik hastalar taburcu oldu

Türkiye'nin en küçük korona hastaları Diyarbakır'da taburcu edildi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan, pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi'nde tedavi gören 3 aylık Faruk Osman Hamamcı, 7 aylık Büşra Açıl, 10 aylık Cennet Ceylan, 11 aylık Esra Deniz Akkoyun ve 16 yaşındaki Merve Ekinci sağlık görevlileri tarafından alkışlar eşliğinde evlerine uğurlandı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından, çocuklara ve ailelerine de tablet bilgisayar, bebek çantası ve hijyen ürünlerinden oluşan hediyeler takdim edildi.Trabzon'da koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın (73), aynı hastalıktan tedavi gören eşi, oğlu ve gelinin de aralarında bulunduğu 8 akrabası, sağlığına kavuşup, taburcu edildi.Amasya'da korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı. Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.SABAH