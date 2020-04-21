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'lı teröristlerin araç altı için hazırladıkları ele geçirildi

Son dakika gelen bilgilere göre 'in ilçesinde 'lı teröristlerin eylemde kullanmak için bir menfezde sakladıkları, araç altı ele geçirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 11:07 ABONE OL
PKK'lı teröristlerin araç altı için hazırladıkları patlayıcı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ortak çalışma yürütüldü.

EYLEMDE KULLANILACAKTI

Ekipler, PKK'lı teröristlerin eylemde kullanacakları patlayıcı ve mühimmatı Uluslararası İpek Yolu üzerinde bir menfezde sakladıkları bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin menfezde yaptıkları aramada valiz içinde 750 gram araç altı patlayıcısı, 2 bisküvi kutusunda 250 gram PETN patlayıcı, Irak menşeyli tabanca, tabancaya ait 24 mermi, 3 şarjör, 6 tabanca susturucusu ve 6 el yapımı patlayıcı kapsülü ele geçirildi.

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PKK'lı teröristlerin araç altı için hazırladıkları patlayıcı ele geçirildi
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