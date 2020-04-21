Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs'teki son vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Nisan tarihine ait Türkiye'deki son coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün Türkiye'de 4611 yeni vaka tespit edildi, 119 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 119 kişi vefat etti | Video

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." dedi.

"KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısında Türkiye'nin ilaç tedavisi sayesinde başarı elde ettiğini söylemişti. Bakan Koca, "Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük." ifadelerini kullanmıştı.