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Son dakika: ve 'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

Son dakika gelen bilgilere göre ve 'te bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, 'de yayımlandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 14:16 ABONE OL
Son dakika: İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Bitlis'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

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Son dakika: İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi
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