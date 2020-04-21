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Son dakika: 'ndan 'sahte hesap' uyarısı

Son dakika haberine göre , Koronavirüs üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 11:47 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' uyarısı

Bilim Kurulu üyeleri adına sosyal medyada açılan sahte hesaplar ile ilgili haberi, Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlığa ait 'Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm' adlı Twitter hesabında Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplar ile ilgili uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz" denildi. Açıklamada ayrıca sosyal medya kullanıcısı olan Bilim Kurulu üyelerinin gerçek hesap bilgileri ve profilleri de paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, "T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuruluna ait sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" mesajını da paylaştı.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte hesap' uyarısı
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