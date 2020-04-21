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Son dakika: , ve arasında kritik zirve! Videokonferans ile yapılacak...

Son dakika haberine göre; , ve arasında formatında üçlü görüşme gerçekleşecek. Videokonferans ile yapılacak olan görüşmede İdlib konuşulacak. Yarın yapılacak görüşmeye dışişleri bakanları katılacak.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 11:49 ABONE OL
Son dakika: Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik zirve! Videokonferans ile yapılacak...

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya ve İran arasında Dışişleri düzeyinde bir görüşme gerçekleşecek. Astana formatındaki görüşme videokonferans ile yapılacak. Yarın yapılacak görüşmenin ana ekseninde Suriye ve İdlib olacak. Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin fikirlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik zirve! Videokonferans ile yapılacak...
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