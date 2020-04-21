Son dakika: Türkiye, İran ve Rusya arasında kritik zirve! Videokonferans ile yapılacak...

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya ve İran arasında Dışişleri düzeyinde bir görüşme gerçekleşecek. Astana formatındaki görüşme videokonferans ile yapılacak. Yarın yapılacak görüşmenin ana ekseninde Suriye ve İdlib olacak. Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin fikirlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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