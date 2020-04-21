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Son dakika: istedi! olağanüstü toplanacak...

, Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın yarın yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "'nin girişimi üzerine yarın dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek" denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: Türkiye istedi! İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı yarın dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın Türkiye'nin girişimi üzerine yarın dışişleri bakanları düzeyinde video konferans formatında düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, "Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele bağlamında İİT üyesi ülkeler arasında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi ile bu çerçevede atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Türkiye istedi! İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak...
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