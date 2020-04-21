Trump, Başkan Erdoğan'dan destek istedi! Solunum cihazının kritik parçasını Türkiye gönderecek...

Koronavirüs ile mücadelede büyük başarıya imza atan Türkiye, son olarak 14 günde 100 solunum cihazını banttan indirmişti. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gönderilen yerli ve milli solunum cihazlarından her ay 5 bin tane üretileceği duyuruldu. Koronavirüs sürecinde hastaların nefes darlığı çekmesi ile oldukça önemli bir hal alan solunum cihazları ile ilgili üretim konusu Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik telefon görüşmesinde de gündeme geldi.

TRUMP, ERDOĞAN'DAN DESTEK İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile son durumu değerlendiren Başkan Erdoğan arasında solunum cihazları ve koruyucu ekipmanlara ilişkin konu da gündeme geldi. CNN Türk'ün haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde solunum cihazı üretmeye başlayan Ford'un önemli bir parça konusunda tedarik sıkıntısı yaşadığını ifade etti, Başkan Erdoğan'dan destek istedi.

ERDOĞAN ONAY VERDİ

Başkan Erdoğan, kurmaylarından aldığı bilgiler sonrası Trump'a paçayı gönderebileceklerini ifade etti. Ayrıca koruyucu ekipman konusunda da ABD'ye yüklü bir gönderme yapılması gündeme geldi. Koruyucu ekipmanlar takas karşılığında da gönderilebilir.

Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü | Video

HEDEF 5 BİN SOLUNUM CİHAZI

Türkiye'de yerli ve milli firmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altında göreve başlaması ile solunum cihazı üretilmeye başlandı. 14 günlük çalışma ile 100 yerli cihaz banttan indi. Başkan Erdoğan dün Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında firmalardan ayda 5 bin solunum cihazı sözü aldığını ifade etti, "Sözlerinde durmazlarsa hesabını da sorarız" dedi.

Türkiye, maske, koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretiminde de Avrupa ve ABD'den önde bulunuyor. Birçok ülke sağlık çalışanlarına bile maske veremezken, Türkiye'de maske ücretsiz dağıtılıyor. ABD'de koruyucu ekipman sıkıntısını derinden yaşayan ülkeler arasında en ön sıralarda yer alıyor.

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