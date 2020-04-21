Ünlü müzisyenin cinayet davasında kriminal skandal

Geçtiğimiz yıl, eşi Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir'i vurduktan sonra intihara kalkışan Emre Güvener dosyasında, yeni bir gelişme yaşandı. Olayda kullanılan silahta Emre Güvener'e ait atış artığına ve silahtaki parmak izine rastlanmadığına dair rapor ortaya çıkmıştı. Yargıtay kararı bozdu. Raporu dosyaya sunmayan polis memuru hakkında dava açıldı.

Ünlü müzisyen Kamil Emre Güvener, 14 Eylül 2017'de altı aydır ayrı yaşadığı eşi Zerrin Demir Güvener'in Kağıthane'deki evine gitmişti. Evde bulunan baldızıyla birlikte eşini vurduğu iddia edilen Güvener, çifte cinayet ardından intihara kalkışmıştı. Müzisyenin eşi ve baldızı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Kamil Emre Güvener ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Güvener, 20 gün sonra yoğun bakımda kalmıştı. Ünlü müzisyen, konuşma yetisini kaybettiği için ifade verememişti. Çifte cinayetten 24 gün sonra adliyeye sevk edilen katil zanlısı Güvener, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından, tutuklu bulunan Güvener hakkında kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından iddianame düzenlenmişti. İddianamede, ünlü müzisyene bulundurma ruhsatlı tabancısını olayda ruhsatsız olarak üzerinde taşıdığı için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

'SUÇU İŞLEDİM Mİ BİLMİYORUM'

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Sanık Emre Güvener ise son savunmasında, "Ben işlediğim iddia edilen suçları işleyip işlemediğimi hatırlamıyorum" dedi. Güvener, lokantada çalıştığı ve üzerimde yüklü miktarda para bulundurduğu için yanımda tabanca taşıdığını, bu nedenle eve tabancalı gittiğini öne sürdü. Güvener, "Olay günü eşimin yanına mahkeme kağıdını vermek için gittim. Başka bir amacım yoktu. Ben bu suçu işlemişsem herkesten özür dilerim. Ancak dediğim gibi olayı hatırlamıyorum. Eğer gerçekten bu suçu işlemişsem çok pişmanım. Benim tahminim orada başka türlü olaylar olmuş olabilir. Kayınbiraderimin olay günü salona bile girmeden evden kaçmasına anlam veremiyorum. Benim sağlık durumum cezaevi şartlarına uygun değildir. Kurşunun çıktığı yerden sürekli sıvı kaybı yaşamaktayım. Beraatımı ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Mahkeme heyeti, sanık Emre Güvener hakkında eşi Zerrin Demir Güvener'i kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza ardından müebbet hapis cezasına indirildi. Sanığa, baldızı Betül Demir'i kasten öldürmek suçundan da önce müebbet hapis cezası veren heyet, yine indirim uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Sanığa "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis ve bin TL adli para cezası verildi.

YENİ RAPOR

Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Karar onandı. Fakat dosyada yeni bir gelişme yaşandı., Soruşturma aşamasında hazırlandığı ve dosyaya girmediği anlaşılan kriminal inceleme raporlarında, olayda kullanılan silahta Emre Güvener'e ait atış artığına ve silahtaki parmak izine rastlanmadığı belirtildi. Raporla birlikte karara itiraz eden Güvener'in yargılandığı dosya, Yargıtay'a gönderildi.

POLİS MEMURLARINA DAVA AÇILDI

Yargıtay geçtiğimiz günlerde dosyaya karar verdi. Dosyaya yenilik katan raporlar, bozma kararından sonra İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Görevli polis memuru hakkında düzenlenen iddianamede de atış artığı raporuna adliye emanetinde rastlandığı, parmak izi raporunun ise adliyeye hiç intikal etmeyerek değerlendirme dışı kaldığı belirtildi. Kamil Emre Güvener, SEGBİS'le katıldığı duruşmada delil durumu gerekçe gösterilerek tahliye edilmedi. Kamil Emre Güvener, SEBGİS'le değil, bizzat Mahkemeye gelerek beyanda bulunacağını söylemesine ve bu talep Mahkemece o gün kabul görmesine rağmen yine SEBGİS marifetiyle dinlendi. Güvener'in tutukluluğunun devamına karar verdi. Delil statüsünde bulunan silaha ilişkin balistik inceleme raporunu dosyaya sunmayan polis memuru hakkında dava açıldı.

Ünlü müzisyen Emre Güvener eşini öldürmemiş!