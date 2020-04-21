Vali Yerlikaya'dan şehit polis memur için taziye mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış 'ın trafik kazası sonrası şehit olmasının ardından Twitter hesabı üzerinden bir taziye mesajı paylaştı.
Vali Yerlikaya mesajında, "Vefa Sosyal Destek çalışmalarında görevli Polis Samet Özbakış kardeşimizin, iş çıkışı meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüce Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Mekânı Cennet olsun." dedi.