Yasağa rağmen araçların camını silen çocuklar kamerada

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Genelgeye göre; 18 yaşından büyük olup, çalışan gençler izin alarak iş yerlerine gidebilecek. İzni olmayan 20 yaş altı genç ve çocukların ise sokağa çıkması yasaklandı. Buna rağmen bir grup çocuğun Şirinevler'de sokağa çıkıp, ışıklarda duran otomobillerin camlarını sildiği görüldü.

HEM KENDİLERİNİ HEM SÜRÜCÜLERİ RİSKE ATTILAR

Yüzlerinde maske olmayan çocuklar camlarını sildikleri araçların şoförlerinden para istedi. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı anlarda çocuklar hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye attı.