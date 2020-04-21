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Yasağa rağmen araçların camını silen çocuklar kamerada

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Yasağa rağmen bir grup çocuğun 'de sokağa çıkıp araçların camını silerek şoförlerden para istediği görüldü. Bazı sürücülerin de çocuklara camdan para uzatması şaşkına çevirdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 10:45 ABONE OL
Yasağa rağmen araçların camını silen çocuklar kamerada

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Genelgeye göre; 18 yaşından büyük olup, çalışan gençler izin alarak iş yerlerine gidebilecek. İzni olmayan 20 yaş altı genç ve çocukların ise sokağa çıkması yasaklandı. Buna rağmen bir grup çocuğun Şirinevler'de sokağa çıkıp, ışıklarda duran otomobillerin camlarını sildiği görüldü.

HEM KENDİLERİNİ HEM SÜRÜCÜLERİ RİSKE ATTILAR

Yüzlerinde maske olmayan çocuklar camlarını sildikleri araçların şoförlerinden para istedi. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı anlarda çocuklar hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye attı.

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Yasağa rağmen araçların camını silen çocuklar kamerada
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