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'nda çalışmalar corona önlemleriyle devam ediyor

ve Hidroelektrik Santrali Projesi inşaatında yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin en üst seviyede uygulandığı şantiyeye giriş çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiye içinde hazırlanan yaşam alanlarında konaklamaya başladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:50 ABONE OL
Yusufeli Barajı'nda çalışmalar corona önlemleriyle devam ediyor

Limak İnşaat yapılan açıklamaya göre, şirketin, Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımını üstlendiği ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaat sahasında Kovid-19 tedbirleri en yüksek seviyede alınıyor.

Baraj sahasında yoğun çalışma yürüten ekiplerin aldığı önlemler kapsamında, çalışma alanına giriş ve çıkışlar kapatıldı, 4 bin 500 çalışan için şantiyede konaklama alanı hazırlandı.

Yusufeli Barajında yükseklik 190 metreye ulaştı | Video

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusufeli Barajı Proje Müdürü Feridun Ünsal, baraj inşaatında 202 metre gövde yüksekliğine ulaştıklarını belirterek, "Pandemi ilan edilen koronavirüsten etkilenmemek için baraj inşaatında çalışan personelimiz şantiyede ikamet ediyor. Böylece dışarıyla olan teması tamamıyla iptal ettik. Gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sahip olduğu gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 558 megavat kurulu güce sahip santralle 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Projenin, 2021'de devreye girmesi planlanıyor.

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Yusufeli Barajı'nda çalışmalar corona önlemleriyle devam ediyor
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