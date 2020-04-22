430 öğrenci Cerablus’tan destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVİD-!) salgını kapsamında başlattığı BizbizeyeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında iş dünyasının yaptığı bağışların dışında anlamlı bağışlarda gelmeye devam ediyor.

430 ÖĞRENCİ BAĞIŞ YAPTI

Kampanya kapsamında Suriye güvenli bölgede bulunan Cerablus Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden kampanyaya destek vermek amacıyla adeta birbirleriyle yarıştı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilerin yaptığı desteği şöyle duyurdu: Suriyeli öğrencilerden #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı bağış. Üniversitemize bağlı olarak Cerablus'ta eğitimlerini sürdüren 430 öğrenciden duygulandıran girişim.