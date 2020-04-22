Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 430 öğrenci Cerablus’tan destek verdi

430 öğrenci Cerablus’tan destek verdi

BizbizeYeterizTürkiyem kapsamında güvenli bölgede bulunan Cerablus Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden destek yağdı. Öğrenciler, kendi aralarında topladıkları paraları Karkamış’tan hesaba yatırdı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:52 ABONE OL
430 öğrenci Cerablus’tan destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVİD-!) salgını kapsamında başlattığı BizbizeyeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında iş dünyasının yaptığı bağışların dışında anlamlı bağışlarda gelmeye devam ediyor.

430 ÖĞRENCİ BAĞIŞ YAPTI

Kampanya kapsamında Suriye güvenli bölgede bulunan Cerablus Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden kampanyaya destek vermek amacıyla adeta birbirleriyle yarıştı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öğrencilerin yaptığı desteği şöyle duyurdu: Suriyeli öğrencilerden #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı bağış. Üniversitemize bağlı olarak Cerablus'ta eğitimlerini sürdüren 430 öğrenciden duygulandıran girişim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
430 öğrenci Cerablus’tan destek verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA