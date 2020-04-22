"Amacımız devletimize ve milletimize katkı sağlamak"

Genel Müdür Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğe bağlı Bezmialem Vakıf Hastanesi'nin de pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, "Burada günde 7 bin tane hasta muayene ve tedavi edilirken, pandemi hastanesi olarak görev yaptığından gelirlerinde bir düşme söz konusu. Biz bunu Genel Müdürlük olarak fonluyoruz. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin faaliyetlerini online olarak yapıyor ve biz de onları fonlamak durumunda kaldık" diye konuştu.Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde ilk pandemi hastanesinin Osmanlı Döneminde Sivas'ta kurulduğunu tespit ettiklerini anlatan Ersoy, şunları kaydetti:"Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivini taradım. Osmanlı döneminde 1321 yılında, ilk defa pandemi hastanesi Sivas'ta kurulmuş. 'Hattap Bin Mehmet' adında bir zat tarafından, bugün ülkemizde uygulanan tek oda sistemi ve 14 günlük karantina uygulamasını gerçekleştirmişler. Osmanlıdaki bu gelenek daha sonra İbn-i Haldun döneminde de yapıldı. Şu anda uygulanan tedavi yönetimi 1321 yılında Osmanlı'dan gelen bir gelenek olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili arşivimizde çok ciddi kayıtlar var."