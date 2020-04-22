Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği... Başkan Erdoğan bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İTALYA BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.