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'ye bir kötü haber daha!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ’un Kuzguncuktaki evine 2 partili ile birlikte fotoğrafladığı iddia edilen Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Kamu Görevlisinin Ailesi ile Birlikte Can Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması’ gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya dâhil edildi. Özçağdaş’ın Fahrettin Altun’un evinin önündeki eylemi İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında da incelenecek.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 17:27 ABONE OL
CHP'ye bir kötü haber daha!

Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin yanında bulunan araziyle ilgili haber yapmış, hakkında koruma kararı bulunan Altun'un evinin fotoğraflarını ve açık adresini yayınlamıştı. Üst düzel kamu görevlisi olan Altun, terör örgütlerinin hedefi haline getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un meskeninin adres bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı. 'Kamu Görevlisinin İkametgâh Adres Bilgilerinin Yayınlanarak, Ailesi ile Birlikte Can Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması' suçu kapsamında başlatılan soruşturma devam ederken, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Fahrettin Altun'un evinin önünde fotoğraf çekildiğine ilişkin gelişmede bu soruşturmanın inceleme konularından birisi oldu.

CHP'li Özçağdaş'ın gerçekleştirdiği olayında bağlantılarıyla birlikte bu soruşturma kapsamında incelenmesine karar verildi. İstanbul Başsavcılığı olayı bağlantıları ile inceleyecek.

Bilindiği gibi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suat Özçağdaş'a talimatı partisinin verdiğini belirtmişti. Kaftancıoğlu, 'Suat Özçağdaş yine gidecektir' ifadelerini kullanmıştı.

Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun'dan CHP'li başkana tepki: Herkesin huzurunu kaçırdınız Fahrettin Altun'a ait ikametgahı fotoğraflama talimatını Canan Kaftancıoğlu verdi! Başsavcılık Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamaya çalışan CHP'li Suat Özçağdaş itiraf etti: Yeniden gideceğim...

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CHP'ye bir kötü haber daha!
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