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Corona virüsü belirtileri ile ilgili haberi | Üyesi Tezer: Safra birikimine bağlı ciltte renk değişimi olabilir

Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili haberleri peş peşe gelirken, yeni vakalar ile birlikte corona virüsü belirtileri de daha iyi anlaşılıyor. Çin'de corona virüsü tedavisi gören iki doktorun ten rengi değiştikten sonra, bilim insanları bunun nedenini araştırmaya başladılar. Bakanlığı Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, bu iki 2 doktorun ten renginin değişmesiyle ilgili, "Koronavirüs yoğun bakıma girdiğinizde tüm sisteminizi etkileyebiliyor. Bu bağlamda belki de o kişilerin karaciğer fonksiyonuna eklendiği için safra birikimine bağlı cilt renklerinde değişiklik olmuş olabilir" dedi. İşte, ortaya çıkan yeni corona virüsü belirtileri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:56 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberi | Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Safra birikimine bağlı ciltte renk değişimi olabilir

Corona virüsü belirtileri ile ilgili haberleri geliyor. Her gün farklı vakalarda yapılan incelemelerde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Çin'de yaşandı. Corona virüsü tedavisi gören iki doktorun bedenlerinde ilginç değişimler gözlendikten sonra konu ile ilgili araştırma yapıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüsün Türkiye ve dünyadaki son seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BÖYLE GİDERSE RAKAMLAR AZALACAK"

Prof. Dr. Tezer, bu tür pandemi hastalıkların ne zaman biteceğine dair öngörüde bulunmanın çok zor olduğunu, Türkiye'de yakın zamanda sokağa çıkmanın kısıtlanması, uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması, okulların tatil edilmesi gibi büyük ve ciddi önlemlerin rakamlara yansıdığını belirtti. Prof. Dr. Tezer "Teması ne kadar kısarsanız o bağlamda da bunun sonucunu görüyorsunuz. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'de gelen son rakamlar iyi bir yönde gittiğimizi gösteriyor. Ancak bunu tarih olarak açıklamak için şuan çok daha erken. Sadece söyleyebileceğimiz şu ki bu hafta ve haftaya da bu şekilde gidersek Mayıs'ın ilk günlerinden itibaren rakamların daha da azalacağını belki de Mayıs'ın sonuna doğru rahatlayabileceğimizi söyleyebiliriz. Ama rehavete kapılmamamız gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. En ufak bir rehavete kapılma 10 gün sonra ikinci dalgalanma şeklinde karşımıza çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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Corona virüsü belirtileri ile ilgili son dakika haberi | Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Safra birikimine bağlı ciltte renk değişimi olabilir
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