Devletimiz sağolsun bize her imkan sunuldu

Koronavırüs salgınında hiçbir vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye'nin yurtdışından tahliye operasyonları sürüyor. Önceki akşam İrlanda'dan Kars'a getirilen 115 Türk vatandaşı KYK Yurduna yerleştirildi. Yurt çalışanları karantinaya girecekleri "Türkiye'm" türküsü ve alkışlar eşliğinde karşıladı. Cezayir'den getirilerek Şanlıurfa'da bir yurtta karantinaya alınan 315 kişi de memnuniyetlerini dile getirdi. Gruptan Mustafa Taş, 'Devletimiz sağ olsun her şeyi düşünmüş, her imkanı bize sundu. Her şey için çok teşekkür ederiz." dedi. Irak'tan getirilen 366 Türk Diyarbakır ve Batman'da, Almanya'dan getirilen 250 Türk dün Ankara'da karantinaya alındı