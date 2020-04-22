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Emniyetten hassas hareket! dolandırıcılarına karşı uyardılar

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşları ve esnafı hem coronavirüs dolandırıcılarına karşı, hem de salgına karşı uyardı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 22.4.2020 13:21 ABONE OL
Emniyetten hassas hareket! Koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, Türkiye genelinde Koronavirüs'e karşı alınmış olan tedbirleri kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişilere fırsat vermemek için bir çalışma başlatıldı.

Gerek Telefon Dolandırıcılığı ile gerekse vatandaşların ikamet ve iş yerlerine giderek bu hassasiyetten faydalanmak isteyen kötü niyetli kişileri engellemek amacıyla, Beyoğlu ve Esenyurt ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Esnaflara ürünlerin poşetlenmesi konusunda, vatandaşlara ise gerekmediği sürece sokağa çıkmamaları, maske takmaları ve kurum önlerinde girmiş oldukları sıralarda sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

Ayrıca tüm esnaf ve vatandaşlara "Koronavirüse karşı 14 kural" hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Emniyetten hassas hareket! Koronavirüs dolandırıcılarına karşı uyardılar
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