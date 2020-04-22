İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK'lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

KORONAVİRÜSE YAKALANANLARA İNTİHAR DAYATMASI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan H.A.'nın, ikna çalışması sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. H.A.'nın ifadesinde Suriye'de durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına intihar eylemi yapmaları dayatılıyor" dediği öğrenildi.

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