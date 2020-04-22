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İftar ve sahur etkinliklerine koronavirüs engeli

Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
İftar ve sahur etkinliklerine koronavirüs engeli
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valisine "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderdi. Genelgeye göre; vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Türbe ziyaretleri kısıtlanacak. Ramazan davulcularının bahşiş toplamasına izin verilmeyecek. Fırınlardaki pide ve ekmek üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak. Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. ANKARA
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İftar ve sahur etkinliklerine koronavirüs engeli
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