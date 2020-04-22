İki kardeş birbirine girdi! Gözaltına alındılar

İstanbul Sancaktepe ilçesi Emek Mahallesinde bulunan bir adres önünde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga neticesinde Turan D. (36) isimli şahsın bıçakla yaralanması olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Bahse konu olayı gerçekleştiren ve mağdur şahsın kardeşi olduğu belirlenen Rüstem D. (34) isimli şahıs, olayda kullandığı bıçak ile aynı gün kıskıvrak yakalandı.

Yapılan araştırmalarda şahısların kardeş olduğu, aralarında bulunan husumetten dolayı yaşanan kavga sırasında Turan D. isimli şahsın Rüstem D. isimli şahsa silah çektiği tespit edildi. Çalışmaların devamında Turan D. isimli şahısta tedavisi tamamlandıktan sonra olayda kullandığı 1 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet fişek ile gözaltına alındığı öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden Turan D.'nin herhangi bir aranma ya da suç kaydına rastlanılmazken, Rüstem D. isimli şahsın ise 'Kasten Yaralama' konusundan 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.