İlknur hemşire hastalığı iki kez yendi

İstanbul Pendik'te bir aile sağlığı merkezinde görevli olan hemşire İlknur Kelleci (32) 6 günlük tedavi sonrası yendiği koronavirüse evindeki izolasyon sürecinde yeniden yakalandı. Ancak mücadeleden yılmayan İlknur hemşire dün hastalığı ikinci kez yendi. Polis memuru eşi Mehmet Kelleci, 8 yaşında Ahsen ve 6 yaşında Fatih isimli iki çocuğu ile mutluluk pozu veren İlknur hemşire "Bu hastalıkta moral çok önemli. Sakın pes etmeyin" dedi.Mardin'de Nusaybin Devlet Hastanesi'nde 17 gün koronavirüs tedavisi gören Ahmet Ak (65), bastonuyla çiftetelli oynayarak, taburcu oldu.Elazığ'da, koronavirüs tedavileri tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi.Hatay'da 3 yaşındaki koronavirüs hastası Özbek asıllı Türk vatandaşı E.B. taburcu oldu.Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde koronavirüsü yenen 29 kişi taburcu edildi. Hastalardan Akife Akı, sağlıkçılara yazdığı "İndim dere akıyor/Doktorlar hemşireler bize çok iyi bakıyor" diye şiir yazdı.Şırnak Cizre'deki Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde Özgür bebek taburcu edildi.